POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 192

Am 23.09.2022, gegen 16.55 Uhr kam es auf der B 192, etwa 200 Meter hinter der Ortschaft Sietow in Fahrtrichtung Klink zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine Familie aus Magdeburg (deutsche Staatsangehörige) musste mit ihrem PKW Citroen verkehrsbedingt anhalten, da vor ihr ein landwirtschaftliches Fahrzeug sehr langsam fuhr. Hinter dem Citroen fuhr ein PKW Mercedes mit Berliner Kennzeichen, dahinter ein PKW Volvo mit Müritzer Kennzeichen.

Die 53-jährige Volvo- Fahrerin (deutsche Staatsangehörige) erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Mercedes auf. Bei dem Aufprall verletzten sich die beiden Insassen (ukrainische Staatsangehörige) des Mercedes leicht, der 50-jährige Fahrer wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen, die Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Der Mercedes wurde nach dem Anstoß noch leicht auf den PKW Citroen geschoben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Der PKW Volvo war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zwei Rettungswagen waren ebenfalls im Einsatz. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.



