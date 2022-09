POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B105

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots) -



Am 23.09.2022 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der B105 zwischen den Abzweigen Tempel und Altenwillershagen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der deutsche Fahrzeugführer eines Skoda scherte dabei zum Überholen aus und übersah offenbar den zweiten Pkw (Volvo). Dieser war bereits mitten im Überholvorgang und daher neben dem Skoda, sodass die beiden Fahrzeuge seitlich kollidierten.

Der Fahrer des Skoda musste wegen seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise vollgesperrt werden. Außerdem kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz, Damgarten und Tempel zum Einsatz.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Wichtigkeit des Schulterblicks hinweisen, ohne den Fahrzeuge im toten Winkel übersehen werden können.



