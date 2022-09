POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer - Fußgänger schwer verletzt

Rostock (ots) -



Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem flüchtigen Radfahrer.



Gestern am frühen Nachmittag kam es, gegen 13:35 Uhr, in der August-Bebel-Straße, Ecke Vögenteich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem unbekannten Radfahrer. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 58-jährige Fußgänger auf der August-Bebel-Straße in Richtung Innenstadt und beabsichtige die dort befindliche Bushaltestelle Deutsche Med Platz/Fahrtrichtung Steintor aufzusuchen. Auf dem kombinierten Geh- und Radweg touchierte ein Radfahrer den Mann am rechten Arm mit seinem Lenker. In der Folge kam der Fußgänger zu Fall. Der beteiligte Radfahrer soll weiter in Richtung Steintor gefahren sein. Durch den Unfall erlitt der Fußgänger eine stark blutende Kopfwunde und wurde mittels Rettungsdienst einem Rostocker Krankenhaus zugeführt. Bei weiteren Untersuchungen konnten bei dem 58-Jährigem schwere Verletzungen im Bereich der Halswirbel festgestellt werden. Er verblieb zur weiteren Behandlung im Krankenhaus



Zum Unfallverursacher kann gesagt werden, dass es sich um eine männliche Person mit einem dunklen Fahrradhelm gehandelt haben soll, welcher auf einem silbernen Herrenfahrrad unterwegs war. Der 58-jährige Geschädigte trug zum Unfallzeitpunkt eine rote Fleece Jacke und eine Jeans. Zeugen war er zuvor durch seinen schwankenden Gang aufgefallen.



Aufgrund der fehlenden Unfallzeugen bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Wer hat Beobachtungen zu dem Verkehrsunfall gemacht und kann Angaben zum Unfallverursacher geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell