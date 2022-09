POL-SN: Radfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Schwerin (ots) -



Ein 33-jähriger Schweriner wurde am gestrigen Tage gegen 6.45 Uhr in der Weststadt bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Deutsche war als Fußgänger auf dem Gehweg entlang der Lübecker Straße unterwegs, als sich von hinten ein Radfahrer näherte und mit ihm zusammenstieß. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich leicht. Der etwa 20 Jahre alte Radfahrer hingegen setzte seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort.

Strafanzeige wurde erstattet; das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



