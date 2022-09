POL-HST: Einbruch in Aparthotel

Zingst (ots) -



Am Donnerstagmorgen (22.09.2022) wurde der Polizei über den Notruf ein Einbruch in ein Hotel im Ostseeheilbad Zingst gemeldet.



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 21.09.2022, 18:30 Uhr und dem 22.09.2022, 07:00 Uhr durch eine Außentür der Anlage gewaltsam Zutritt zu dem Hotel verschafft und sind anschließend in die Geschäftsräume eingedrungen. Dort haben die Täter Bargeld im vierstelligen Eurobetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.



