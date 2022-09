POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Rostock / 20-jähriger Motorradfahrer verletzt sich beim Aufprall auf ein Werbe-Fahrzeug schwer

Rostock (ots) -



Am Abend des 22.09.22, gegen 22:15 Uhr, kam es im Fischerweg in 18069

Rostock zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer

schwerste Verletzungen davontrug.



Nach Angaben von Zeugen soll der 20-jährige Motorradfahrer ohne

Beleuchtung und mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit auf der

Marieneher Straße mehrere Fahrzeuge überholt und hierbei die

Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Anschließend prallte er

gegen einen auf einer Grünfläche geparkten Werbe-PKW und erlitt

lebensgefährliche Verletzungen.

Der 20-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in eine Rostocker

Klinik verbracht.

Ein Sachverständiger der DEKRA kam an der Unfallstelle zum Einsatz.

Das verunfallte Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen

geborgen werden.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen zur

Unfallursache aufgenommen.





Janine Fittkau

Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell