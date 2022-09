POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Pkw und einem Fußgänger

Strasburg (LK V-G) (ots) -



Am 22.09.2022 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 81-jähriger Opel-Fahrer aus

dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Bahnhofstraße vom

Stadtzentrum Strasburg kommend in Richtung Rothemühl. Auf Höhe der

alten Post überquerte plötzlich ein Fußgänger trotz herannahender Pkw

im Laufschritt die Fahrbahn. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte

der Fahrzeugführer des Opel den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Fußgänger wurde durch den Aufprall einige Meter weggeschleudert

und wurde anschließend durch einen Rettungshubschrauber schwer

verletzt ins Klinikum Greifswald geflogen. Da Anhaltspunkte dafür

vorliegen, dass der Fußgänger unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine

Blutprobenentnahme angeordnet.

Die Ortsdurchfahrt Strasburg war über eine Stunde lang vollgesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Strasburg war mit 3 Einsatzfahrzeugen und

15 Kameraden im Einsatz.



