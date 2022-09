POL-SN: Mehrere Fahrraddiebstähle in Schwerin; zwei Täter von der Polizei ermittelt

Schwerin (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 21.9. gegen 5.30 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei männliche Personen bei Fahrraddiebstählen auf dem Marienplatz und rief daraufhin die Polizei:



Er konnte beobachten, wie beide Personen jeweils ein abgestelltes Fahrrad im Bereich der Sparkasse gewaltsam von ihren Schlössern losrissen und mit den Rädern davonfuhren.



Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei hat eine Strafanzeige gefertigt und Spuren gesichert.



Die Eigentümer der entwendeten Räder sind bislang unbekannt. Es handelt sich um ein Mountainbike sowie um ein Damenrad. Die Besitzer werden gebeten, sich bei der Schweriner Polizei zu melden.



Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es am selben Tag gegen 13.45 Uhr, diesen konnte die Polizei jedoch schnell aufklären: Ein Zeuge beobachtete zwei 19-jährige Schweriner dabei, wie diese Am Krebsbach ein Fahrrad entwendeten und sich mit diesem entfernten.



Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Schwerin konnte die beiden Personen rasch antreffen und das Fahrrad sicherstellen. Die beiden deutschen Staatsangehörigen werden sich in einem Strafverfahren zu verantworten haben.



Auch in diesem Fall ist der Eigentümer des Rades noch unbekannt und wird gebeten, sich bei der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 zu melden.



Die Polizei rät in diesem Zuge jedem Geschädigten eines Fahrraddiebstahls zur Erstattung einer Strafanzeige. Nur in diesem Fall kann ein später aufgefundenes Rad seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Notieren Sie sich vorzeitig die Rahmennummer Ihres Rades, damit Sie diese im Falle eine Diebstahls der Polizei mitteilen können. Auch die Angabe einer Rahmennummer erleichtert die spätere Zuordnung eines sichergestellten Rades erheblich.



Nutzen Sie bei der Sicherung Ihres Rades ein hochwertiges Fahrradschloss. Weitere Informationen zum Thema finden sich hier:



https://fcld.ly/fahrraddiebstahl



