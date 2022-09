POL-LWL: Mit Feuerzeugen beladener LKW führt zu Sperrung der BAB 24

Wöbbelin/Stolpe (ots) -



Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow ist derzeit die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Ein mit 14 Tonnen Feuerzeugen beladener LKW war am Donnerstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf einem angrenzenden Feld auf die Seite gekippt. Der 37-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr ist vor Ort und sichert die Unfallstelle ab. Die komplette Fracht befindet sich weiterhin im Unfallfahrzeug. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Bergungsarbeiten bis zum Nachmittag hinziehen werden. Der Verkehr in Richtung Hamburg wird zurzeit über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell