POL-HST: Nachmeldung zu einem Verkehrsunfall in Stralsund: Radfahrer verstorben

Wie bereits am Dienstag, dem 19.07.2022 durch die Polizeiinspektion Stralsund berichtet wurde (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5276902), ereignete sich gegen 10:30 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße in Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem ein 88-jähriger Deutscher bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwere Verletzungen erlitt.



Leider ist der Mann am 21.09.2022 im Krankenhaus verstorben.



