POL-LWL: PKW erfasste Fahrrad - Frau leicht verletzt

Auf der Landesstraße 05 zwischen Wulfskuhl und Lehsen ist eine 19-jährige Fahrradfahrerin am Mittwochmorgen von einem PKW angefahren und leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der PKW die Fahrradfahrerin überholt und beim Wiedereinordnen erfasst haben. Die leicht verletzte Frau kam anschließend ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen kam es zu verhältnismäßig geringen Sachschäden.



