POL-HWI: Ergänzung zur Pressemeldung: Millionenschaden durch Brand eines Wohngebäudes

Am gestrigen Dienstagabend kam es in Boltenhagen zum Brand

eines Wohngebäudes.

(siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Rostock vom 21.09.22, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5325829)



Nach derzeitigen polizeilichen Schätzungen liegt die Gesamtschadenshöhe entgegen der Erstmeldung bei 1,5 Millionen Euro.



