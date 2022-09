POL-HST: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Sanitz

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Dienstag, dem 20.09.2022 gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 191 bei Sanitz ein schwerer Verkehrsunfall.



Laut derzeitigem Kenntnisstand befuhr zur oben genannten Zeit ein 84-jähriger Deutscher mit seinem PKW Nissan die Landesstraße aus Greesenhorst kommend in Richtung Dänschenburg. Er wollte einen vor ihm fahrenden Traktor überholen. Als er bemerkte, dass ein Fahrzeug aus der Gegenrichtung kommt, ordnete er sich wieder ein und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der 84-Jährige und seine 83-jährige deutsche Beifahrerin erlitten beide schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die beiden Verletzten wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Rostock gebracht.



Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa eine Stunde voll und anschließend weitere 30 Minuten halbseitig gesperrt werden.



