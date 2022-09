POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf L132 Ortsausfahrt Rostock

Rostock (ots) -



Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist es am heutigen Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, auf der L 132 in Rostock gekommen. Dabei wurde eine 80-jährige Frau aus Rostock tödlich verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen bog die 80-jährige Fahrerin eines Hyundai vom Parkplatz "Straßenbahnhaltepunkt Südblick" nach rechts in Richtung Sildemow/A20 ab. Etwa 100 Meter nach dem Abbiegevorgang sei der Pkw aus ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und in den Gegenverkehr eingefahren, dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw zurückgeschleudert und stieß gegen einen sich hinter ihr befindlichen Bus auf Leerfahrt, welcher ebenfalls in Richtung Sildemow unterwegs war.



Bei dem Unfall wurde die 80-Jährige schwer verletzt, trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen verstarb sie noch an der Unfallstelle. Der 62-jährige Lkw-Fahrer und der 48-jährige Busfahrer erlitten einen Schock.



Der Sachschaden wird derzeit auf 88.000 Euro geschätzt.

Die L132 war im Rahmen der Unfallaufnahme bis 10 Uhr voll gesperrt. Ebenfalls kamen Verkehrsermittler der Rostocker Polizei und die DEKRA vor Ort zum Einsatz.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang laufen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell