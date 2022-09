POL-SN: 6-Jähriger nach Wurf eines Hammers leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 6-jähriger Junge wurde am gestrigen Tag gegen 11.30 Uhr durch den Wurf eines Hammers leicht verletzt.



Das Kind hielt sich zur Tatzeit auf der Freifläche einer Kindertagesstätte in der Edgar-Bennert-Straße auf, als ein noch unbekannter Täter das Werkzeug über den Außenzaun auf das Gelände warf.



Der Gegenstand traf das Kind und verletzte es leicht.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat Spuren gesichert und ist mit den Ermittlungen beauftragt.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zum Täter machen kann wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 oder über die Internetwache zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell