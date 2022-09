LWSPA M-V: Hochwertiges Sportboot mit Trailer in Plau am See entwendet-Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen Boot Plau Boot Plau

Waldeck (ots) -



Nach einem Einbruch in einer Ferienanlage in Plau sucht die Polizei jetzt Zeugen.



Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 14. bis 15.September 2022

von einer Ferienanlage Plau am See ein hochwertiges Sportboot mit Trailer entwendet. Das entwendete Boot mit schwarz-weißem Rumpf ist ein 6,60 langes Aluminiumsportboot der Marke "Kaasboll 660" (Seahunter) und befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Trailer des Herstellers Schlichting. Das Boot ist mit einem 150-PS-Außenbordmotor der Marke "Yamaha" ausgestattet.

Der Trailer und das ca. 60.000 Euro teure Boot waren auf einem abgeschlossenen Grundstück einer Ferienanlage in Plau am See abgestellt. Unbekannte Tatverdächtige brachen das Tor der Ferienanlage auf und entwendeten den Anhänger und das teure Boot.

Die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin sicherte die Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Eine sofortige Fahndung nach dem Boot wurde eingeleitet.



Hinweise zum Sachverhalt nehmen die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin, Tel. 0385-55576-0 und jede Polizeidienststelle entgegen.



Die Wasserschutzpolizei empfiehlt, aufgrund der bevorstehenden dunklen Jahreszeit, hochwertige Außenbordmotoren nicht am Sportboot zu belassen, sondern an einem sicheren Ort zu lagern. Außerdem sollten Wertgegenstände und maritimes Eigentum ebenfalls aus dem Boot oder dem Bootsschuppen genommen und sicher verschlossen gelagert werden.

Weiterführende Hinweise zum Einbruchsschutz können unter www.polizei.mvnet.de/Prävention erlangt werden.



