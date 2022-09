POL-HWI: Jugendliche zünden Fahrradsattel an - Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen abgelöschtes Fahrrad abgelöschtes Fahrrad

Wismar (ots) -



Bereits am Sonntagabend kurz nach 20:00 Uhr wurde die Wismarer Polizei über den Brand eines Fahrrades im Bereich der Friedrich-Wolf-Straße informiert.



Nach Angaben der Hinweisgeberin seien drei Jugendliche mit Fahrrädern im Bereich der Berthold-Brecht-Sporthalle unterwegs gewesen.



Der augenscheinlich älteste der drei Jugendlichen, der etwa 16 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sei, ein schwarzes T-Shirt sowie hellbraunes lockiges Haar trug, fuhr im Stehen auf dem Mountainbike an der Hinweisgeberin vorbei. Zu diesem Zeitpunkt habe der Sattel des Rades gebrannt. Schließlich habe er das Rad vor dem Studentenwohnheim in der Friedrich-Wolf-Straße abgestellt.

Da der Sattel des Rades (Marke Ruddy Dax Flatliner) auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht erloschen war, wurde ein bereits dort angeschlossenes Mountainbike durch das Feuer beschädigt.

Das Mädchen und die beiden Jungen entfernten sich mit zwei Fahrrädern in Richtung des Krankenhauses.



Eingesetzte Kräfte der Feuerwehr übernahmen das Löschen der Räder. Der verursachte Schaden liegt schätzungsweise bei 800 Euro.



Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu den drei Jugendlichen oder zu den Eigentümern der Fahrräder machen können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell