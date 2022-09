POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Ford Edge

Remplin (ots) -



In der Nacht vom 19.09.2022 zum 20.09.2022 ist es zum Diebstahl eines Fahrzeuges der Marke Ford Edge gekommen. Das vier Jahre alte Fahrzeug stand auf dem frei zugänglichen Privatgelände des Eigentümers in der Rempliner Hauptstraße in 17139 Remplin. Das entwendete Fahrzeug ist cremeweiß, hat getönte Hinterscheiben und ansonsten keine Besonderheiten. Der Wert wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.



Als die Beamten des Polizeireviers Malchin eintrafen, konnten sie Fahrspuren vom Grundstück auf die Rempliner Hauptstraße erkennen. Weitere Spuren konnten nicht gesichert werden. Die Strafanzeige und Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer in der vergangenen Nacht den cremeweiße Ford Edge mit den amtlichen MSE-LT22 gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei dem Polizeirevier Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



