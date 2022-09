POL-LWL: Ludwigsluster Polizeidienststellen wegen Störungen im Telefonnetz derzeit nicht erreichbar

Ludwigslust (ots) -



Wegen Störungen im Telefonnetz sind die Polizeiinspektion und das Polizeihauptrevier in Ludwigslust derzeit telefonisch nicht erreichbar. In dringenden Fällen bitte den Notruf der Polizei unter 110 nutzen.



