Suche nach vermisster 61-jähriger Frau

Details anzeigen Bärbel Krüger, Bildquelle: Polizei Stralsund Bärbel Krüger, Bildquelle: Polizei Stralsund

Die Polizei sucht derzeit nach der 61-jährigen, deutschen Bärbel Krüger. Sie wurde zuletzt am Montag, dem 19.09.2022, gegen 07:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Straße des Friedens in 18445 Günz gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass für die Vermisste eine Gefährdung besteht.

Die bisherigen geführten Ermittlungen und Suchmaßnahmen des Polizeirevieres Barth, führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 170 Zentimeter groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat schulterlange, blonde, gelockte Haare, trägt ein dunkelblaue Jeans und eine graue Jacke. Es gibt Anhaltspunkte dass sie mit einem silbernen PKW der Marke Kia mit dem amtlichen Kennzeichen NVP-AY 66 unterwegs ist.

Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Bärbel Krüger oder das besagte Fahrzeug gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Barth (Tel. 038231/6720) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Die regionalen Radiosender werden ebenfalls um Unterstützung und Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund