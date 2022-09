POL-HST: Einbrüche und Diebstähle in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Morgen des 17.09.2022 meldete der Betreiber eines Stralsunder Campingplatzes die Beschädigung von Duschautomaten. Nach ersten Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter auf dem Caravan-Stellplatz in der Werftstraße die Münzautomaten in den Duschräumen aufgebrochen und daraus Bargeld gestohlen. Der in der Nacht von Freitag auf Samstag stattgefundene Diebstahl hat einen Gesamtschaden von fast 3.000 Euro angerichtet.



In der gleichen Nacht und nur einige Kilometer Luftlinie vom ersten Tatort entfernt, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Restaurant in der Johannischorstraße in Stralsund verschafft. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen sind die Täter in den frühen Morgenstunden des Samstags (17.09.2022) in das Gebäude eingebrochen und haben dort Alkohol und Bargeld entwendet und einen Schaden von fast 900 Euro verursacht.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung an beiden Tatorten zum Einsatz und hat die Ermittlungen wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein Zusammenhang beider Taten nicht ausgeschlossen werden.



Neben Bargeld hatten es Diebe auch auf Werkzeug und Arbeitsmittel abgesehen. Gegen 13:00 Uhr wurde die Stralsunder Polizei an diesem Samstag über einen Einbruch in eine Gartenparzelle informiert. In einer Gartenanlage in Knieper West wurde ein Werkzeugschuppen gewaltsam geöffnet und daraus eine Motorkettensäge und ein Akkuschrauber mitgenommen. Der Gesamtschaden bei dieser Tat wird auf fast 300 Euro geschätzt. Die Polizei rät deshalb erneut: Sichern Sie die Gartenhäuser beziehungsweise die Werkzeug- und Geräteschuppen und lassen Sie keine Wertgegenstände im Garten zurück. Die Täter hinterlassen bei ihren Diebestouren in aller Regel auch Sachschäden, die nicht selten den Wert des Diebesgutes überstiegen. Ein Grund mehr, entsprechende Vorsorgen zum Schutz vor Einbrechern zu treffen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell