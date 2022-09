POL-ANK: Sieben Graffiti-Sprayer in drei Fällen auf frischer Tat in Greifswald ertappt

Greifswald (ots) -



Zwischen Freitag (16.09.2022) und Sonntag (18.09.2022) wurden, dank Hinweisen aus der Bevölkerung, in gleich drei Fällen von Sachbeschädigungen durch Graffiti die jeweiligen Verursacher festgestellt und gegen sieben Graffiti-Sprayer Strafanzeigen erstattet.



Der erste Sachverhalt ereignete sich am 16.09.2022, gegen 21 Uhr, Am Elisenpark in Greifswald. Eine Zeugin hatte Personen im Bereich eines Neubaus festgestellt, die dort augenscheinlich randalierten. Beamte des Polizeihauptrevieres Greifswald fuhren umgehend zum beschriebenen Ereignisort und konnten drei männliche Personen im Alter von 17 Jahren feststellen. Die drei Beschuldigten hatten beim Eintreffen der Polizei gerade zwei Graffitis an einen Stromkasten gesprüht. Zum einen wurde der Schriftzug "ACAB" und zum anderen der Schriftzug "187" aufgebracht. Die Beamten vor Ort konnten noch Farbreste an den Händen der drei Beschuldigten feststellen und die benutzten Sprühdosen vor Ort sicherstellen. Insgesamt ist ein Schaden von ca. 300 Euro entstanden. Gegen die drei Jugendlichen wurde Strafanzeige wegen der begangenen Sachbeschädigung erstattet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Der zweite Sachverhalt ereignete sich am 17.09.2022, gegen 00:30 Uhr, an einer Tankstelle in der Stralsunder Straße in Greifswald. Ein Zeuge hatte die Täter beim Sprühen gesehen und umgehend die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten konnten zwei männliche und eine weibliche Tatverdächtige im Alter von 26, 36 und 26 Jahren feststellen. Diese haben drei Stromkästen mit dem Wort "PUR" besprüht und verursachten einen Schaden von insgesamt 300 Euro. Bei zwei Tatverdächtigen konnten Sprühdosen sichergestellt werden und die Kriminalpolizei ermittelt auch in diesem Fall wegen der begangenen Sachbeschädigung.



Der dritte Sachverhalt ereignete sich am 18.09.2022, gegen 01:00 Uhr, im Gewerbegebiet an der Thronpost in Greifswald. Eine Hinweisgeberin hatte vom dortigen Waschpark aus gesehen, wie zwei vermummte Personen die Außenfassade des Indoorspielplatzes besprüht hatten. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald konnten zwei 20-jährige Männer auf ihrer Flucht stellen und anschließend ihre Personalien aufnehmen. Die Beschuldigten hatten zuvor die Fassade mit den Schriftzügen "SEAL" und "KOMA" besprüht und einen Schaden von ca. 1000 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei ermittelt auch in diesem Fall und die beiden Männer müssen sich nun ebenfalls wegen der begangenen Sachbeschädigung verantworten.



In allen zuvor erwähnten Fällen der Sachbeschädigungen durch Graffiti haben die Beschuldigten die deutsche Staatsbürgerschaft.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell