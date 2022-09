POL-NB: Graffiti in Neubrandenburg - Personengruppe festgestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 17.09.2022 gegen 17:30 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von einer aufmerksamen Hinweisgeberin die Information, dass eine fünfköpfige Personengruppe in der 2. Ringstraße in Neubrandenburg ein Graffiti sprühen.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten die 13- bis 15-jährigen deutschen männlichen Personen auf dem Wall hinter der genannten Örtlichkeit feststellen.

Ebenso entdeckten die Beamten frische Graffitis auf dem Betonfuß einer Parkbank auf dem Wall sowie auf einem Hinweisschild am Neubrandenburger Fangelturm.



Nach Feststellung der Personalien wurden die Kinder und Jugendlichen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 100 Euro.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5114

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell