POL-LWL: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Demonstrationen in Ludwigslust und Parchim

Aufgrund von Demonstrationen am späten Montagnachmittag in den Städten Ludwigslust und Parchim kann es zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen kommen. In Ludwigslust ist unter anderem die Clara-Zetkin-Str./ B5 sowie die Techentiner Straße, Käthe-Kollwitz Str. und der Innenstadtbereich betroffen. In Parchim ist insbesondere in der Lange Straße, Mühlenstraße und am Moltkeplatz mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.



