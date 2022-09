POL-HRO: Verkehrsunfall in Rostock- Frau beschädigt mehrere Fahrzeuge

Rostock (ots) -



Zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt wurden, kam es gestern gegen 18:00 Uhr im Stadtteil Rostock-Evershagen. Nach ersten Erkenntnissen kam die Fahrerin eines Opels auf der Ehm-Welk-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort mit fünf geparkten Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden bei den Zusammenstoß dermaßen beschädigt, dass lediglich ein Fahrzeug im Anschluss der Unfallaufnahme fahrbereit und verkehrstüchtig war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 79-jährigen deutschen Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 0,0 Promille.



Die Frau blieb unverletzt, wurde aber zur genaueren medizinischen Untersuchung in ein Krankhaus eingeliefert. Die Rostocker Feuerwehr kam ebenfalls an der Unfallstelle zum Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell