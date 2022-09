POL-NB: Trunkenheitsfahrt auf der B 111

Heringsdorf (ots) -



Am 19.9.2022, gegen 19:40 Uhr, erhielt das PR Heringsdorf die

Information, dass Zeugen eine Fahrzeugführerin in Ückeritz

festhielten, die zunächst mit ihrem PKW Kia die B 111 aus Richtung

Bansin kommend befuhr. Die Fahrzeugführerin fuhr sehr unsicher,

geriet teilweise auf die Gegenfahrbahnfuhr, fuhr über einen Bordstein

und änderte immer wieder ohne ersichtlichen Grund die

Geschwindigkeit. Einem Zeugen gelang es sich mit seinem Fahrzeug vor

das der Kia-Fahrerin zu setzen und sie in der Ortslage Ückeritz

auszubremsen. Eine weitere Zeugin stellte ihr Fahrzeug hinter das der

Kia-Fahrerin. Die Zeugen sprachen die Fahrzeugführerin an, diese

händigte bereitwillig den Fahrzeugschlüssel aus und wartete zusammen

mit den Zeugen auf das Erscheinen der eingesetzten Beamten aus dem PR

Heringsdorf. Bei der Kontrolle der 52-jährigen deutsche

Fahrzeugführerin wurde ein Atemalkoholwert von 2,38 Promille

festgestellt. In weiterer Folge wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutprobenentnahme

veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer

vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell