POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Am 18.09.2022 kam es gegen 03:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Zarrentin. Der 35-jährige Fahrer eines PKW Opel befuhr alleine die L 41 aus Zarrentin kommend in Richtung Boissow. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde aufgrund des Aufpralls eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf 6000 EUR geschätzt. Zum Einsatz kamen die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die DEKRA. Die L 41 war bis 10:00 Uhr aufgrund der Fahrzeugbergung sowie notwendiger Reinigungsarbeiten voll gesperrt.



