POL-NB: Ergänzung zur Pressemitteilung ´Polizeilicher Großeinsatz in Elmenhorst´ vom 16.09.2022

Am 16.09.2022 wurde durch die Staatsanwaltschaft Stralsund ein

Haftbefehl gegen den Beschuldigten beim zuständigen Amtsgericht

beantragt. Diesem Antrag stimmte das Amtsgericht zu. Am Morgen des

17.09.2022 wurde der Haftbefehl realisiert. Durchgeführte

Ermittlungen ergaben, dass sich der 33-Jährige zu diesem Zeitpunkt im

Bereich Bad Doberan aufhalten sollte. Durch die eingesetzten

Polizeikräfte konnte er dort festgenommen werden. Bei der

anschließenden Durchsuchung des Beschuldigten und dessen Wohnung

wurden erneut Betäubungsmittel in einer derzeit nicht genauer zu

beziffernden Menge aufgefunden.

Im Anschluss wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den 33-Jährigen an.



