POL-HRO: Autofahrer verhindert schweren Verkehrsunfall auf der BAB 20 - 87-jähriger Autofahrer mit Verdacht auf Schlaganfall in Klinik eingewiesen

Wismar



Am Samstag, den 17.09.2022, gegen 12:50 Uhr, konnte durch den Hinweis

eines aufmerksamen Autofahrers und dessen beherzten Einsatz ein

schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20 verhindert werden.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Fahrzeugführer auf Höhe des

Parkplatzes Selliner See in Fahrtrichtung Lübeck als er auf einen

Opel mit Schweriner Kennzeichen aufmerksam wurde. Der Fahrer dieses

Fahrzeuges fuhr in Schlangenlinien und mit wechselnden

Geschwindigkeiten zwischen 20 km/h und 120 km/h vor ihm auf der

Autobahn. Als es zwischen einem schnell auf der linken Spur fahrenden

Audi und dem Opel beinahe zu einem schweren Verkehrsunfall kam,

setzte sich der Hinweisgeber hinter das aufällig fahrende Fahrzeug

und setzte den Warnblinker. Auf diese Weise gelang es, die

nachfolgenden Verkehrsteilnehmer auf die mögliche Gefahrensituation

aufmerksam zu machen, die daraufhin überwiegend ihre Geschwindigkeit

erheblich reduzierten. Währenddessen telefonierte der Hinweisgeber

mit der Einsatzleitstelle der Polizei, die sofort Kräfte des

Autobahnpolizeireviers Metelsdorf heranführte. Diese setzten sich

schließlich vor den Opel, und es gelang ihnen, das Fahrzeug

anzuhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der

85-jährige Fahrzeugführer erhebliche gesundheitliche Probleme hatte.

Der sofort hinzugezogene Rettungsdienst verbrachte den Senioren mit

dem Verdacht auf einen Schlaganfall ins nächste Krankenhaus. Die

Polizei dankt dem Hinweisgeber für sein umsichtiges Verhalten, das

mutmaßlich dazu beigetragen hat, dass es nicht zu einem schweren

Verkehrsunfall gekommen ist.



