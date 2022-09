POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinwirkung

Neubrandenburg (ots) -



Am 16.09.2022 kam es gegen 21:30 Uhr in Neubrandenburg auf dem

Friedrich-Engels-Ring kurz vor dem Abzweig zur Ziegelbergstraße zu

einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 47-jähriger Fahrzeugführer

auf den Friedrich-Engels-Ring die Kontrolle über seinen Renault Clio

und kam in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier

überfuhr er den Gehweg und stieß gegen einen Laternenmast. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille.

Durch den Unfall zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu,

die im Klinikum behandelt werden mussten. Der PKW war nicht mehr

fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Der Havariedienst der Stadtwerke beseitigte die Gefahrenstelle am

Laternenmast.

Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und ein

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000Euro.



