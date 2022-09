POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und sehr hohem Sachschaden

Ueckermünde (ots) -



Am 16.09.2022, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines

VW Multivan die L31 aus Richtung Mönkebude kommend in Richtung

Leopoldshagen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam dieser aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit in Leopoldshagen nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte dort frontal mit einem abgeparkten Lkw.

Durch den Aufprall wurde der Multivan-Fahrer leicht verletzt.

Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von

1,20 Promille.

Der Schaden am Lkw wird auf ca. 120.000,- EUR und der Schaden am VW

Multivan auf ca. 8000,- EUR geschätzt.

Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde

eingeleitet.



