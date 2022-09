POL-NB: Zeugenaufruf nach illegaler Entsorgung von Wellasbestplatten

LK MSE (ots) -



Im Zeitraum vom 14.09.2022 zum 15.09.20222 ist es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in zwei Fällen zur illegalen Entsorgung von Wellasbestplatten gekommen. In einem Fall wurden im Waldgebiet bei 17252 Peetsch etwa zwei Tonnen Wellasbestplatten illegal entsorgt.



Im Zweiten Fall wurden ca. 30 Platten Wellasbestplatten in einem Maisfeld bei 17207 Gotthun illegal entsorgt. Dadurch wurde der Mais auf einer Fläche von ca. 10 Quadratmetern zerstört. In diesem Fall kann man auf Grund der Auffindesituation davon ausgehen, dass die Tatverdächtigen mit einem großen Fahrzeug mit Kippfunktion die Wellasbestplatten abgekippt haben. Dazu müssen sie den Feldweg von der L24 über einen Feldweg zwischen Röbel und Gotthun gefahren sein.



In beiden Fällen hat die Polizei Strafanzeige wegen Unerlaubten Umgangs mit Abfällen erstattet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Auf Grund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Straftaten wird ein Zusammenhang geprüft.



Es werden Zeugen gesucht. Wer am 14.09.2022 oder 15.09.2022 im Bereich Röbel und Gotthun sowie im Bereich Peetsch bei Mirow ein Fahrzeug mit Wellasbestplatten oder andere auffällige Fahrzeuge gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell