Landesregierung vor Ort: Christian Pegel am 20. September in Rostock

Erstmals seit Inkrafttreten der Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie laden die Ministerinnen und Minister der Landesregierung wieder zu Bürgerforen in ganz Mecklenburg-Vorpommern unter dem Titel „Landesregierung vor Ort“. Christian Pegel, Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung, wird sich am kommenden Dienstag, 20. September, in Rostock den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. Im Vordergrund steht das Thema Energie. Aus diesem Grund wird Oliver Brünnich, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Rostock, ebenfalls für Fragen bereitstehen. Es moderiert Jörg Klingohr.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen. Wir bedanken uns auch für die Veröffentlichung dieser Einladung für Rostockerinnen und Rostocker in Ihrem Medium.

Termin: Dienstag, 20. September, 18 Uhr

Ort: Rostock, Industrie- und Handelskammer,

Ernst-Barlach-Straße 1-3, Saal Mecklenburg-Vorpommern

In dem Saal stehen 100 Besucherplätze zur Verfügung. Deshalb ist eine Anmeldung, auch für Medienvertreter, unbedingt erforderlich über die Webseite www.regierung-mv.de/buergerforum. Nach Erreichen der Zahl von 100 Teilnehmern ist keine weitere Anmeldung mehr möglich.