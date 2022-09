POL-NB: ´Crash Kurs MV´ am 20.09.2022 in der Beruflichen Schule in Neustrelitz

Details anzeigen Logo Logo

Sehr geehrte Medienvertreter, am Dienstag, dem 20. September 2022 wird es um 11:30 Uhr in der Beruflichen Schule in Neustrelitz (Hittenkoferstraße 28, 17235 Neustrelitz) eine weitere Veranstaltung des landesweiten Verkehrssicherheitsprojekts "Crash Kurs MV" geben. An dieser werden rund 220 Berufsschülerinnen und Berufsschüler teilnehmen. Das Präventionsprojekt besteht seit 2013. Es soll Jugendliche für Gefahren im Straßenverkehr, zum Beispiel durch Unachtsamkeit, sensibilisieren.



Auch bei der aktuellen Veranstaltung werden wieder Erlebnisse an Unfallstellen durch Rettungskräfte sowie Vertreter von Polizei und Feuerwehr geschildert - emotional, ungeschönt, erschütternd. Besonders ergreifend sind bei den "Crash Kurs MV" auch die Vorträge von Eltern, die ihr Kind durch einen Verkehrsunfall verloren haben. Die ehrlichen Erzählungen, wie sie vom Tod des Kindes erfahren haben, die Wut und Trauer in den ersten Wochen nach der Todesnachricht und natürlich das schwierige Weiterleben mit dem Verlust, berühren stets alle Zuhörer.



Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen der Veranstaltung beizuwohnen und können bereits im Vorfeld weitere Informationen beim Projektverantwortlichen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Herrn PHK Torsten Dowe, unter 0395 5582 5134 einholen.



