POL-LWL: Polizei sucht Autofahrer nach tödlichem Verkehrsunfall

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 321 zwischen Parchim und Slate, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam, sucht die Polizei nun einen wichtigen Zeugen. Dabei handelt es sich um einen Autofahrer, der zum Unfallzeitpunkt gegen 08:30 Uhr mit seinem PKW in Richtung Parchim unterwegs und Beteiligter des Unfallgeschehens war. Diesen PKW habe der Motorradfahrer ersten Erkenntnissen zufolge möglicherweise überholen wollen, als er dabei auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Der Fahrer des vorausfahrenden Autos ist nach dem Vorfall weitergefahren. Der unbekannte Fahrzeugführer wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Parchim (03871/ 6000) in Verbindung zu setzen.



