POL-NB: Ergänzung zur Pressemeldung Brennender LKW nach Verkehrsunfall auf der B 110 zwischen Jarmen und Liepen

Anklam (ots) -



Am 16.09.2022, gegen 03:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf

der B 110 zwischen den Ortschaften Neetzow und Liepen. Nach

bisherigen Erkenntnissen befuhr der 36-jährige polnische

Fahrzeugführer eines Sattelzuges die B 110 aus Richtung Jarmen

kommend. Kurz vor der Ortschaft Liepen kam das Gespann aus bisher

unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen

Straßenbaum und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand.

Infolge des Unfalls geriet die Sattelzugmaschine in Brand. Das Feuer

erfasst im weiteren Verlauf den mit Lebensmitteln beladenen

Auflieger. Der Sattelzug brannte vollständig aus. An Zugmaschine,

Sattelauflieger und Ladung entstand wirtschaftlicher Totalschaden in

Höhe von ca. 130.000 EUR. Der Fahrzeugführer konnte sich

schwerverletzt aus der Fahrerkabine retten und wurde durch

Rettungskräfte erstversorgt, bevor er in ein naheliegendes

Krankenhaus verbracht wurde. Die Freiwilligen Feuerwehren

Neetzow-Liepen, Jarmen, Anklam, Krien sowie die Löschgruppen Daberkow

und Plötz waren mit ca. 60 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Die B 110 wurde im Bereich der Unfallstelle zur Brandbekämpfung und

zur Bergung des Sattelzuges vollgesperrt. Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer

vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell