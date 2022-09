POL-NB: Brennender LKW nach Verkehrsunfall auf der B 110 zwischen Jarmen und Liepen

Jarmen (LK VG) (ots) -



Am 16.09.2022 um 03:39 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg bekannt, dass es auf der B110,

zwischen Liepen und Jarmen, zu einem Verkehrsunfall gekommen sein

soll. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein LKW von der Fahrbahn

ab, prallte gegen einen Baum und geriet danach in Brand. Der LKW,

welcher Lebensmittel geladen haben soll, brennt in voller Ausdehnung.

Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr sind auf dem Weg zur

Unfallstelle. Laut Hinweisgeber ist der Fahrer des LKW leicht

verletzt aus dem Führerhaus herausgekommen.

Aufgrund des Einsatzes von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr

kann es aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B110 kommen.



Bei weiteren vorliegenden Erkenntnissen wird entsprechend

nachberichtet.



