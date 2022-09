POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Sellin

Sellin (LK VR) (ots) -



Am 15.09.2022, gegen 15:00 Uhr, wurde der Polizei über die

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen bekannt, dass in

der Ostbahnstraße der Ortschaft Sellin ein Einfamilienhaus brennen

soll. Bei Eintreffen des zum Einsatz gebrachten Funkstreifenwagens

des PHR Bergen brannte das Obergeschoss des Einfamilienhauses in

voller Ausdehnung und die ebenfalls alarmierten umliegenden

Freiwilligen Feuerwehren waren bereits vor Ort und hatten mit den

Löscharbeiten begonnen. Vor Ort waren die Wehren aus Sellin, Lancken

Granitz, Baabe, Göhren und Zirkow mit ca. 50 Kameraden*innen.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand brach, während sich die 4-köpfige

Familie, ein 43-jähriger Mann, eine 37-jährige Frau und zwei 15- und

17-jährige Jugendliche, im Erdgeschoss des Hauses aufhielten, aus

bislang ungeklärter Ursache ein Brand im Kinderzimmer im Obergeschoss

aus. Zuvor soll es einen lauten Knall gegeben haben. Daraufhin

schaute die Familie nach und stellte im Kinderzimmer ein Feuer fest.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Familie umgehend das

Haus verlassen. Verletzt wurde dabei niemand.

Das Einfamilienhaus ist durch die Brandauswirkung nicht mehr

bewohnbar. Die Familie ist vorerst bei Bekannten untergekommen.



Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat vor Ort die Ermittlungen

zur genauen Brandursache aufgenommen. Dabei werden sie auf Weisung

der Staatsanwaltschaft am kommenden Tag von einem

Brandursachenermittler unterstützt. Der entstandene Gesamtschaden

wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt.



