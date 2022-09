POL-HRO: Verkehrskontrolle entlarvt Fahrt unter Betäubungsmitteln und ohne Führerschein

Rostock (ots) -



Am gestrigen Mittwoch konnten die Beamten der Rostocker Polizei einen 26-jährigen Mann aus dem Verkehr ziehen, der ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte und zusätzlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.



Gegen 11:20 Uhr hielten die Beamten das Fahrzeug des Tatverdächtigen im Bereich der Carl-Hopp-Straße an. Während der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die Fahrerlaubnis des polnischen Fahrzeugführers aufgrund eines bestehenden Fahrverbotes zur Einziehung ausgeschrieben war. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle wurde bei der männlichen Person ebenfalls ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser brachte das Ergebnis, dass der Mann nicht nur ohne gültigen Führerschein, sondern auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war.



Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.



Gegen den Tatverdächtigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Rostock.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell