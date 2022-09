Öffentlichkeitsfahndung nach einem 53-jährigen Mann aus Pisede bei Malchin

Details anzeigen Foto Frank Grünwoldt Foto Frank Grünwoldt

Seit dem 13.09.2022 wird der 53-Jährige Frank Grünwoldt aus Pisede bei Malchin vermisst. Herr Grünwoldt wurde letztmalig am 13.09.2022 gegen 20:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Ortschaft Pisede gesehen.



Der Vermisste ist ca. 1,80 m groß, kräftig und hat dunkle Haare sowie eine Halbglatze. Weiterhin hat er ein rundes Gesicht, trägt keinen Bart und keine Brille. Zur Bekleidung des Vermissten können keine Angaben gemacht werden.

Herr Grünwoldt benötigt medizinische Hilfe.



Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten gebeten.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Malchin unter der 03994-231 224 oder der Notrufnummer 110 entgegen.

Die Medien werden um Unterstützung und Ausstrahlung des Fahndungsaufrufs gebeten.