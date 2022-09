POL-ANK: Autofahrer mit 3,11 Promille in Zinnowitz gestoppt

Zinnowitz (ots) -



Zeugen beobachteten gestern Abend (14.09.2022, 18:30 Uhr) einen betrunkenen Autofahrer, welcher in Zinnowitz in Schlangenlinien fuhr. Aufgrund einer roten Ampel musste er im Bereich Ahlbecker Straße / Möskenweg verkehrsbedingt warten. In der Zeit soll der Nissan-Fahrer eingeschlafen sein. Die eintreffenden Rettungskräfte haben die Weiterfahrt mit ihrem RTW und Notarztfahrzeug blockiert. Die Person war stark alkoholisiert und musste von den Rettungskräften gestützt werden. Ein Alkoholvortest bei dem 39-jährigen italienischen Mann ergab einen Wert von 3,11 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme im Wolgaster Krankenhaus folgte und der Führerschein sichergestellt wurde. Außerdem muss sich der 39-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.



