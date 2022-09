POL-LWL: Dubiose Handwerker in der Region unterwegs

Goldberg/Grabow (ots) -



Die Polizei warnt vor dubiosen Handwerkern, die ihre Dienstleistungen derzeit in den Regionen Goldberg und Grabow anbieten. So soll ein Wanderarbeiter am Mittwoch im Raum Goldberg mehrfach Asphaltierungsarbeiten an Grundstücksauffahrten angeboten haben. In der Region Grabow meldeten sich unaufgefordert "fliegenden Handwerker", die in teils aufdringlicher Art und Weise Dachreparaturen an Einfamilienhäusern vornehmen wollten.



Die Polizei schließt nicht aus, dass diese dubiosen Handwerker weiterhin in der Region unterwegs sind. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass die augenscheinlich sehr günstig angebotenen Leistungen solcher "fliegenden Handwerker" oft nicht fachgerecht und nicht mit der erhofften Qualität ausgeführt werden und Gewährleistungsansprüche im Nachgang in der Regel nicht eingefordert werden können. Nicht selten wird nach Fertigstellung der Arbeiten bzw. Reparaturen ein höherer Preis gefordert, als zunächst vereinbart worden war. Um sich vor späteren Schäden zu schützen rät die Polizei, auf solche Angebote nicht einzugehen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell