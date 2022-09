POL-GÜ: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Güstrow (ots) -



Nach dem Hinweis einer Zeugin kam die Polizei in Güstrow am gestrigen Abend bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Fischerweges zum Einsatz.



Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr, als die Zeugin durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam wurde. Nach aktuellem Erkenntnisstand kam der gebürtige Güstrower zuvor mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er blieb unverletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest offenbarte jedoch, dass der Mann mit 1,95 Promille hinter dem Steuer saß. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 2000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Güstrow hat die Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell