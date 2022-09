POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person

Zarrenthin (LK VG) (ots) -



Am 14.09.2022, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Verbindungsstraße

zwischen Zarrenthin und Leussin zu einem Verkehrsunfall mit zwei

beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die

42-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Mitsubishi L200 die Straße

aus Richtung Leussin kommend. Ein 21-jährige Werkstattmitarbeiter,

welcher sich mit einem Audi A3 auf einer Probefahrt befand, befuhr

die Verbindungsstraße aus Richtung Zarrenthin kommend. In einer

Linkskurve der schmalen Straße bemerkte die Mitsubishifahrerin den

Audi, der bereits weit nach rechts gefahren war, zu spät und es kam

zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge.



Dabei wurde die 42-jährige Fahrerin des Mitsubishi leicht verletzt

und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 16.000 Euro

geschätzt.



