POL-ANK: Unbekannte Täter stehlen zahlreiche Gullydeckel im Raum Pasewalk

Im Tatzeitraum vom 12.09.2022 bis 14.09.2022 entwendeten unbekannte Täter mehr als 20 Gullydeckel von Straßen in verschiedenen Ortschaften, darunter Penkun, Strasburg, Bismark, Krackow, Schwennenz, Brietzig und Lebehn. Bislang ist ein Schaden von mehr als 5000 Euro entstanden.



Im Falle des Diebstahls in Brietzig, bei dem insgesamt neun Gullydeckel entwendet wurden, konnte eine Zeugin Beobachtungen machen. Sie sah, wie zwei männliche Tatverdächtige die Gullydeckel entwendeten und anschließend in einen dunklen Transporter luden. Mit diesem flüchteten sie auf der B104 in Richtung Strasburg.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und prüft nun mögliche Tatzusammenhänge.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier in Pasewalk unter 03973 220 224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



