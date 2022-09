POL-NB: Körperverletzung zum Nachteil einer Lehrerin

Neubrandenburg (ots) -



Am 13.09.2022 gegen 10:15 Uhr ist an einer Neubrandenburger Regionalschule zu einer Körperverletzung gekommen, wobei eine Lehrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es im Sportunterricht zu einer körperlichen Auseinandereinsetzung zwischen zwei Schülern einer 7. Klasse gekommen. Als die 43-jährige Lehrerin versuchte, die "Prügelei" zwischen den beiden Schülern zu beenden, ist sie selbst Opfer geworden. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben beide Schüler mehrfach auf den Oberkörper und den Kopf der Lehrerin geschlagen. Dadurch wurde die 43-Jährige verletzt - Hautabschürfungen und Prellungen am Oberkörper sowie ein Hämatom an der rechten Hand. Die Lehrerin musste medizinisch behandelt werden und wurde krankgeschrieben.



Bei den beiden Schülern handelt es sich um einen 12-jährigen Jungen syrischer Staatsangehörigkeit und einem 14-jährigen deutschen Jugendlichen.



Im Kriminalkommissariat Neubrandenburg wurden die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nichts zur Motivlage der beiden Schüler gesagt werden.



