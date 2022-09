POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 30 (LK Vorpommern-Rügen)

PHR Bergen (ots) -



Am 13.09.2022, 15:50 Uhr, kam es auf der L 30, zwischen Gingst und

Samtens, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt

wurden. Der 87-jährige deutsche Fahrer eines PKW Skoda befuhr die L

30 aus Richtung Gingst kommend in Richtung Samtens. Auf Höhe Haidhof

kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn

ab und fuhr in den Straßengraben.

Der 87-Jährige und seine 20- und 79-jährigen deutschen Mitfahrerinnen

wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Alle verletzten Personen wurden zur weiteren medizinischen Behandlung

in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro

geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des PKW musste die

L 30 für 1,5 Stunden voll gesperrt werden..





