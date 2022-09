Greifswald: Christian Pegel übergibt Förderbescheid für Bushaltestellen

Innenminister Christian Pegel übergibt am Donnerstag in Greifswald Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder einen Zuwendungsbescheid des Landes in Höhe von rund 267.000 Euro für den Umbau mehrerer Bushaltestellen in der Hansestadt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin:

15. September 2022, 8.45 Uhr

Ort:

Hanse- und Universitätsstadt Greifswald, Bushaltestelle Pappelallee 2 am Freizeitbad

Das geförderte Vorhaben umfasst den barrierefreien Umbau von 14 Bushaltestellen zu behindertengerechten Haltestellen und die Ausstattung mit taktilen Gehwegplatten für sehbehinderte Menschen. Ziel ist es, die Attraktivität, die Barrierefreiheit, die Klimabilanz und Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs zu steigern.