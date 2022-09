LWSPA M-V: Sportboot auf der Havel bei Klein Quassow ausgebrannt

Details anzeigen Brand Boot Havel Brand Boot Havel

Auf der Havel zwischen dem Woblitzsee und dem Labussee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) brannte heute Vormittag ein Sportboot vollständig aus.



Am Dienstagvormittag gegen 10:00 Uhr bemerkte ein Sportbootführer bei der Fahrt auf der Havel in Höhe der Ortschaft Klein Quassow, dass aus dem Armaturenbrett seines Bootes Qualm austrat. Nach dem Passieren der dortigen Brücke konnte er das Boot an einem Steg festmachen. Er verließ es, um Hilfe zu holen. Bei seiner Rückkehr stand das Boot vollständig in Flammen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Userin, Wesenberg und Alt-Strelitz kamen zum Einsatz und löschten den Brand.

Durch den Brand wurden die kompletten Decksaufbauten des Sportbootes zerstört. Betriebsstoffe traten nicht aus. Es entstand ein Totalschaden von ca. 20.000 Euro.

Der Bootseigentümer erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Neustrelitz und der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt.



