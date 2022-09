POL-LWL: Traktorfahrer soll Wildschweine auf Maisfeld überfahren haben

Hagenow (ots) -



Auf einem Maisfeld bei Steegen soll ein Traktorfahrer am Montagnachmittag mehrere Wildschweine absichtlich überfahren haben. Der für den Bereich zuständige Jäger hat am Dienstagvormittag diesbezüglich Anzeige bei der Polizei erstattet. Demnach soll der Traktorfahrer während der Ernte gezielt auf aus dem Maisfeld herauslaufende Wildschweine zugefahren sein und diese dann mit dem Traktor überrollt haben. Insgesamt 8 Tiere verendeten laut Anzeigenerstatter dabei. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen des Verdachts auf Jagdwilderei auf. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang. Die Polizei erhofft sich nach der Befragung von Zeugen und nach der Vernehmung des 22-jährigen Traktorfahrers neue Details zum Vorfall.



